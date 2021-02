Se billedserie Noah på Amager Fælled, hvor han gik i alt 27 kilometer på "Amarminoen". Privatfoto.

Se billederne: 12-årige Noah traver hundredvis af kilometer for en god sag

Ølstykke-dreng har indsamlet 5.480 kroner til "Knæk Cancer" ved at gå 305 kilometer

Egedal - 02. februar 2021

Øv, hvor kan det være surt at være så meget derhjemme for tiden.

Virtuelle skoletimer på værelset, og så kan man bagefter ellers "stene" til nogle film eller noget tv - mens man sidder der og savner vennerne...

Mange børn og unge har det nok sådan for tiden, mens landet er ramt af Corona-restriktioner, der har lukket skolerne ned.

Sådan havde Noah Strandberg Johnsen fra Ølstykke det også, men en dag tog han en beslutning. Det skulle være løgn, skulle det.

Nu skulle der sættes gang i en helt anden livsstil. Sådan helt bogstaveligt.

Søgte sponsorer Noah, der går i 6. klasse på Bækkegårdsskolen, blev sammen med sine klassekammerater af læreren opfordret til at gå nogle flere ture, og for at sætte turbo på motionen blev der sat gang i en skridttæller-konkurrence.

Det budskab greb Noah med det samme, og så begyndte han at gå. Rigtigt meget. Den første uge travede han 160 kilometer.

Det gav blod på tanden til mere, og hvorfor ikke gå for et godt formål også?

"Min far foreslog, at jeg kunne gå for Kræftens Bekæmpelse, og så søgte jeg efter sponsorer der ville støtte", fortæller Noah.

Som lagde ud med at få sine bedsteforældre med på ideen, at give penge for hver kilometer han travede derudaf. Men siden kom der mange flere med, via Facebook.

"Amarminoen" Over de sidste to uger er det blevet til omkring 20 kilometers gåtur hver dag. Noah er stået op hver morgen klokken 6 og er gået mellem 4-6 kilometer med sin mor og hund, og efter arbejdsdagen traver hele familien 12 kilometer, plus at det også lige bliver til en tur efter aftensmaden.

Noah har også prøvet kræfter med en hel maraton og "Amarminoen", en tur over Amager Fælled på 27 kilometer.

"Han har indsamlet 5.480 kroner og gået i alt 305 kilometer", fortæller en stolt mor, Jane Strandberg.

At komme i gang Hvis man spørger, om han ikke har oplevet at blive træt eller udmattet af de mange ture, lyder svaret:

"Det hårdeste er at tage sig sammen til at komme i gang med det. Nogle gange tænker jeg, at jeg meget hellere vil sidde og se Netflix eller sådan noget, men så tænker jeg, at hvis jeg ikke får det gjort i dag, så skal jeg jo gøre det i morgen."

For selv en 12-årig kan selvfølgelig blive træt i benene, men så er motivationen klar:

"Så må jeg sige til mig selv, at jeg er med til at redde liv. Jo mere jo går, jo mere hjælper jeg andre", siger Noah.

Badminton blev aflyst For mor og far er der naturligvis tydelig glæde over indsatsen.

Ikke bare på grund af resultatet som sådan, men at Noah i det hele taget er lykkedes med at holde sig i gang:

"Det er jo ikke fordi han ikke altid har været god til at holde sig i gang. Han gik til fodbold på et tidspunkt, men da han ville til at spille badminton, blev det desværre aflyst på grund af Corona", fortæller Jane Strandberg.

"Vi holdt så på, at han skulle gå 10.000 skridt hver dag for at holde sig i gang, og skolen har også været god til at lægge noget bevægelse ind i skemaet. Det tog han virkelig til sig."

Men nu tager Noah også lige en lille pause. Mens han måske får set noget Netflix eller andet i flimmeren, kan han jo sende en tanke til de mennesker han har været med til at hjælpe.