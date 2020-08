Se billeder:Badebro klar til sommer og vinter

Se billedserie Især børnene var klar til en badetur, så snart den nye badebro var indviet. Foto: Annemette Jensen

Egedal - 24. august 2020 kl. 18:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Mandag var der officiel indvielse af den nye badebro i Buresø. Den afløser den gamle som både var godt slidt, men rummede mange glade minder, konstaterede borgmester Karsten Søndergaard (V) , der selv havde været ude at bade i søen og aftensolen med sin »bedre halvdel«, så sent som forrige søndag.

- Men jeg er glad for, at vi i forbindelse med vores budget 2020 fandt penge til en ny bro, og jeg synes virkelig, broen er blevet rigtigt flot, sagde borgmesteren og opfordrede alle til at komme med forslag til andre forbedringer ved Buresø i den idekasse, der er sat op ved søen indtil den 7. september.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) stod på et af sine yndlingssteder i Egedal Kommune og glædede sig over, at den nye bro i Naturpark Mølleåen er bygget af bæredygtige materialer, som det er tradition i kommunen.

- Den er lavet af lærketræ og har en platform for enden, så der er plads til, at flere badende kan hoppe i, sagde han, og det kan de roligt gøre, for i badevandssæsonen tager kommunen 10 vandprøver, så han kunne garantere, at vandet i søen er af den højest kvalitet.

Og så bliver broen endda en helårsbro, så vinterbaderne også kan få glæde af den.

Poul Kyed, der er formand for Klokkekilde og Skovringen Grundejerforening benyttede da også lejligheden til at sige tusind tak for broen.

- Det er en længe ventet fornyelse og vi er usigeligt glade for den, sagde han.