Se billeder af EG Årgang 2021: Fællesskabsskabere i svær tid

Egedal - 25. juni 2021 kl. 18:07 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Glade unge mennesker med studenterhuer med blå eller røde bånd samledes fra morgenstunden på Egedal Gymnasium og HF i Stenløse. Her var dimissionen i år delt i to, og de første seks klasser var klar til en lang dag med taler, sang, overrækkelse af studenterbevis, fotografering og efterfølgende tur i pyntede lastbiler.

- Jeg glæder mig. Det bliver hyggeligt at skulle køre sammen med min klasse, sagde Cecilie Jensen fra 2.p. Som HF'er har hun gået på EG, som gymnasiet kaldes, i to år, så over halvdelen af HF-tiden har været præget af Coronatiden.

- Det har været lidt underligt at skulle være hjemme det meste af tiden, men jeg synes, vi har fået det til at fungere nogenlunde, sagde Emilie, der sammen med sin klasse skulle besøge 26 steder - nogle tæt på og andre lidt længere væk.

- Vi bliver ret sent færdige, men det er fint, sagde hun.

Emil Rytter fra 3.r var også klar til en lang dag.

- Jeg har det fedt. Det bliver dejligt at komme ud at feste efter, at man har været hjemme det sidste halvandet år, sagde Emil, der også skulle 26 steder hen til blandt andet Stenløse, Ølstykke, Jægerspris og Herlev, men han havde ikke lagt en strategi for dagen.

- Nej, jeg ser på det, og tager den derfra, sagde han, inden alle samledes i salen og studenterne marcherede ind til musik og klapsalver.

I sin tale konstaterede rektor Camilla Rye Jørgensen, at det har været en svær tid, og citerede omkvædet i Andrea Odbjergs hit »I morgen er der også en dag.«

- Det har været en hård tid men det har også været en tid, hvor vi er blevet mindet om, hvad der er det vigtigste livet. Nemlig de meningsfyldte relationer, familie og venner, sagde hun.

En ven som Simon Kjær - Jeg håber, at I tager oplevelserne fra EG's gode fællesskab og sammenhold med jer, og at I i jeres tid hos os har fået venner for livet, sagde rektor. Hun kom også ind på fodboldlandsholdets anfører Simon Kjær og hans indsats for at redde og beskytte vennen Christian Eriksen, da han faldt om på banen i landskampen mellem Danmark og Finland.

- Så kære forældre: I skal ikke bede om at få en søn eller datter som Messi eller Ronaldo. Vær rigtigt glade, hvis jeres søn eller datter er som Simon Kjær, sagde Camilla Rye Jørgensen, der synes, studenterne har været gode til at støtte hinanden, danne fællesskaber og holde sammenholdet oppe.

- Jeg vil gerne takke jer for, at I har været fællesskabsskabere og gode rollemodeller for de yngre årgange. Det har haft stor betydning, sagde hun. Så selvom alle gerne ville have været udfordringerne for uden, så er hun sikker på, at det også har givet studenterne karakter og evne til at gå egne veje med fællesskabet i ryggen.

- Ingen er en øde ø. Heldigvis, fastslog hun og sluttede med at citere fra Sebastians sang: »Du er ikke alene«.

Derefter sang og spillede Thomas fra 3.a Bon Jovis »It's my life«, inden Mette Rasmussen fra 3.x, der har været elevrådsformand og medlem af skolebestyrelsen, holdt årets elevtale.

Hun takkede for to og tre fantastiske år og fremhævede den første halvdels dejlige gymnasiehverdag med fester, sociale arrangementer og hinandens selskab.

- Den anden halvdel har jeg næsten ikke lyst til at snakke om, sagde hun, men kom alligevel ind på, at den virtuelle undervisning til tider har været oplevet som dødssyg og savnet af kontakten med de andre og hverdagen.

- Men at blive student efter to nedlukninger, synes jeg er en ekstra stor sejr for alle os, der sidder her i dag. Hver eneste person har kæmpet, hver har gjort sit. Ikke alle kan prale af at have en gymnasietid som vores. Alt, hvad vi er gået glip af, må vi tage revanche for i den store verden, der har åbnet sig for os nu, sagde Mette.

Plads til alle på EG Hun tager også rummelighed og åbenhed overfor hinanden med fra gymnasiet.

- Jeg har i hvert fald oplevet, at man på EG ikke bliver puttet i kasser, men bliver behandlet som den, man er. Man bliver ikke set ned på, hvis man er ordblind, har en diagnose, er supernørdet, en festabe, ser Paradise, træner overdrevet meget eller har Matador som yndlingsserie. Man er stadig et individ, der har lige så stor betydning som alle andre. At man kan være den, man er uden at skulle blive sat i bås, synes jeg virkelig, er noget, som jeg tager med mig fra EG, og som jeg tror, at mange af jer, der sidder her, også gør, sagde Mette, der glædede sig til at hun og de andre studenter kunne tage revanche for det, de er gået glip af til alle studentergilderne.

- Jeg glæder mig i hvert fald til at give den max. gas, sagde Mette.

Derefter spillede B-teamet fra Musik B »Ung Kniv« af »Minds of 99«, inden studenterne fik overrakt eksamensbeviser klassevis, og da Corona stadig ikke gør det muligt at trykke hænder, fik de en lykønskningsalbue af rektor.

Student nummer 8000 Ved Noah fra 2.q blev der gjort et lille ophold. Han er nemlig student nummer 8000 fra Egedal Gymnasium, og fik derfor en Kaj Bojesen ugle med studenterhue.

Da alle havde fået overrakt eksamensbeviser var der udmarch til fotografering og udmarch til de ventende vogne med forskellige slagord. På 2.q's stod der:

»Corona troede, den kunne ødelægge alt, men vi står klar med tequila og salt«.

De første fester skulle hurtigt i gang, så det næste hold kunne blive dimitteret. Her blev der uddelt tre priser.

Morten Rønn Østergaard fra 3.x fik »Den sociale«, Mette Rasmussen fra 3.x »Den determinerede« og Emil Fredfeldt fra 3.x »Den fagligt skarpe.