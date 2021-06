Se billedserie Demonstranter var mødt op for at protestere imod tre etager i 12 meters højde. Foto: Kim Rasmussen

Se billeder: Udsigten fra 2. sal bekymrer naboer

Egedal - 08. juni 2021 kl. 05:30 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvis den endelige lokalplan 64 med tilhørende kommuneplantillæg 09 giver mulighed for at bygge i tre etager op til 12 meter på Søagerskolegrunden, så bliver det imod en del af naboernes vilje.

Det blev slået fast med både skilte og ord, da udviklingsselskabet Generous Development søndag inviterede til et fysisk møde på grunden, hvor selskabet håber, at det får lov til at realisere Søagerhusene.

Her havde en gruppe borgere arrangeret en demonstration for at vise modstanden mod planerne. En af demonstranterne Birgitte Ahlberg forklarede, at modstanden bunder i, at nogle af dem har brugt aftener på at sidde sammen med udviklingsselskabet og blive enige om »en tålelig plan«, men da lokalplanforslaget kom i maj, så det anderledes ud.

- Så var det i tre plan, de 12 meter og 50 procent bebyggelse, konstaterede Birgitte Ahlberg.

Så nu frygter naboerne indkig, skyggeproblemer, byggeri tæt på skel, trafikproblemer og øget støj, og de er også kede af, at der skal fældes store, flotte træer på skolegrunden. Derfor lavede de en Facebookgruppe, der også har fået opbakning fra andre Smørum-borger i blandt andet nybyggede huse tæt ved.

- Vi er lidt over 300 på Facebook og 50 i mailgruppen, fortalte Birgitte Ahlberg, der håbede, at søndagens demonstration vil få en effekt på især kommuneplantillægget, der åbner op for de tre etager i op til 12 meter og ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 50.

- Vi håber, at vi får et byggeri, der er tåleligt, sagde Birgitte Ahlberg.

På udendørs borgermødet kunne de fremmødte i hold besøge tre »stationer« og høre om genbrug af byggematerialer, kigge nærmere på en kridttegnet lejlighed eller de skyggediagrammer, Generous Development også havde fået lavet siden sidst.

Og på en lift kunne de to ad gangen blive hejst op i 2. sals højde og se udsigten derfra.

Det benyttede blandt andre Grete Sørensen sig af. Hun bor i seniorbofællesskab ved siden af skolen og iført skilte med nej til 12 meter og en bebyggelsesprocent på 50, lod hun sig hejse op for at nyde udsigten. Hun syntes, den var smuk, men det gjorde hende ikke mindre bekymret for at få naboer i den højde.

- Jeg er bekymret for, at de kan se, hvad jeg har på tallerkenen, sagde Grete og understregede, at hun ikke er imod udvikling.

- Men jeg er imod de 12 meter, sagde hun og fik medhold af sin mand Per Husted.

- Vi skal ikke have tre etager, sagde han.

