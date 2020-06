Stafetten fik positiv respons. Foto: Stafet for Livet Egedal

Artiklen: Se billeder: Stafet for Livet Egedal gik cirka 56,000 ind til kampen mod kræft

Selv om årets online Stafet for Livet Egedal blev meget anderledes end de foregående års live stafetter ved Smørum Kulturhus, så glæder formanden Janne Bitsch-Lavridsen sig over, at den gik godt.