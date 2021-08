Se billeder: Mennesker i centret til Open by Night

Selv om vejret kunne have været bedre, så var der mennesker i Egedal Centret til Open By Night fredag aften. En af dem var Jacob Röh, der melder om et festligt arrangement med handel og blandt andet fodbold, ballondyr og sminke-hjørnet for børn samt musik ved de to bands Dancing Queen og Beat Boys på to torve.