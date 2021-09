Se Elvis feste og danse med de ældre: Aloha from Egeparken

Her havde beboere og deres pårørende nemlig en herlig fredag eftermiddag i selskab med "The King" (Jesper Skovgaard, red), der med kindkys og kække replikker gav den gas med velkendte hits som "Love me tender", "In the ghetto", "Return to sender" og mange mange flere.