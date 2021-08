Sangerinde og kvartet i populære jazznumre

Menighedsrådet oplyser, at programmet tager tilhørerne igennem en lang række af jazzens populære numre som for eksempel »Mack The Knife«, »Take The A-Train«, »All Of Me« og »Cheek To Cheek«, men også danske jazznumre som »Hvorfor er lykken så lunefuld« og »Skibet Skal Sejle I Nat«.