Sange om styrke og sårbarhed

Det første nummer »Beat to the song« handler om forelskelsen, i » For you« er der sket noget ulykkeligt og i »Heartbreaker« går sorgen over i vrede. »Sorry« handler om håbet om forsoning, »See through you« om at opgive det og »Unbreakable« om at komme styrket ud på den anden side.