Sandra har åbnet en kosmetisk klinik: Det har altid været en drøm

"Jeg er uddannet kosmetisk sygeplejerske, så for mig har det været et mål at bruge min uddannelse. Jeg har været gruppeleder i kommunens hjemmesygepleje, men det var ikke mig. Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville ud og stå på egne ben som selvstændig, så da muligheden opstod for at prøve kræfter med min egen klinik, så valgte jeg at slå til. Det har altid været en drøm," siger Sandra Bagger, som selv bor i Stenløse med sin mand og to børn, der er henholdsvis fem og syv år.