Interessen for kano- og kajaklubben er steget i Coronatiden. Foto: Privat

Sæsonstart i kano og kajak

Søndag den 28. marts har Værebro Kano og Kajakklub ved Værebro Å standerhejsning og sæsonstart for 43. gang, og det bliver med over 100 medlemmer, der gerne vil ro udendørs.

»I denne coronatid mærker klubben stor tilgang. Årsagen er blandt andet de mange rejserestriktioner og det faktum, at aktivitet i naturen i kano og kajak er sundt for sjæl og legeme - og risikoen for coronasmitte er tæt på ikke-eksisterende.«, fortæller en pressemeddelelse.