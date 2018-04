SF med byrådsmedlem Jens Skov (billedet) i spidsen vil have administrationen til at stille forslag til indtægter i stedet for nedskæringer. Foto: Allan Nørregaard

SF vil have fokus på flere indtægter

»Der er brug for forbedringer. Derfor vil SF stille forslag om, at administrationen i stedet for at komme med nedskæringsforslag til budget 2019, kommer med forslag til øgede indtægter, så vi ikke igen skal skære i serviceniveauet. Vi kunne eksempelvis hæve grundskylden.«, skriver partiet, der mener, at myten om, at der bruges for mange penge på folkeskolen er skudt i sænk.