SF og lokalliste vil have skole-økonomi belyst

Fremsætter forslag til byrådsmødet 26. maj

De fire byrådsmedlemmer fra Lokallisten Ny Egedal og SF vil have belyst den samlede økonomi på skole- og børneområdet i Ølstykke og Smørum.

Derfor fremsætter de et medlemsforslag til byrådsmødet 26. maj, bebuder de i en pressemeddelelse.

"Det står nu klart for os, at vi som forventet kommer til at mangle både ordentlige dagtilbud og skolekvadratmeter inden for en kort årrække, og det er bekymrende, at der ikke har været lavet de analyser på skolelukninger, som vi var flere, der efterspurgte i lyset af den voldsomme byudvikling, der var planlagt i begge byer" udtaler Helle Anna Elisabeth Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal i pressemeddelelsen.

Nedrivning virker absurd

Forslaget indeholder et konkret oplæg til byrådet om at lave en sammenlignende undersøgelse, der belyser økonomien ved henholdsvis fortsat drift og ombygning og renovering af de nuværende skoler på de nuværende placeringer sammenlignet med opførelse af nye skoler - på ny jord, der skal erhverves eller tages i anvendelse.

"Alene nedrivningsomkostningerne beløber sig til langt over 30 millioner kroner, og det virker helt absurd i et klimamæssigt perspektiv at bortskaffe så mange dyre byggematerialer, når vi med stor fordel kan renovere og bygge om," siger Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Hun har gennemgået flere byggetekniske rapporter over fremtidens byggeri og bæredygtig renovering.

"Flere af bygningerne har en byggeteknisk kvalitet, der overstiger meget af det, der bygges i dag. Vi finder det bekymrende, at vi slet ikke har det for øje, når vi rask væk beslutter at rive eksisterende skoler ned, men også genhuser vores børn i de dårligste. Hampelandskolen og Bosagerskolen var i dårligere forfatning vedligeholdelsesmæssigt end dem, vi lukkede. Det har de efterfølgende undersøgelser vist. Og det er ikke i orden, at det ikke kom frem. Vi finder det forkasteligt set fra forældre og børns perspektiv, som nu skal leve under trange og dårlige forhold på de tilbageværende skoler i mange år frem," lyder det fra både SF og Lokallisten Ny Egedal.

Økonomien skrider

I forslaget giver de fire byrådsmedlemmer udtryk for en bekymring for en stigende udgift til nybyggeri på grund af prisstigninger på byggematerialer.

"Allerede nu har vi set, at investeringsplanen har vist sig ikke at holde. Ølstykke blev dyrere end planlagt blandt andet. Vi er alvorligt bekymrede for den overophedning der er på byggemarkedet lige nu, og i det lys bør vi tænke os godt om, inden vi kasserer brugbare bygninger, for at opsætte pavilloner eller andre midlertidige løsninger. Det virker ikke fornuftigt. Men lad os får tallene frem og se hvordan det ser ud. Vores beregninger viser at vi kan spare over en en halv milliard ved at gentænke beslutningen," udtaler Helle Anna Elisabeth Nielsen. jesl