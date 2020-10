Se billedserie Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal sammen med deres budgetpartner Jens Skov, SF. Foto: Lokallisten Ny Egedal og SF

SF og Lokallisten i fælles budgetudspil med lille skattestigning

Egedal - 01. oktober 2020

Lokallisten Ny Egedal og SF, der begge står uden for budgetforliget i Egedal Byråd er gået sammen om et alternativt budget til andenbehandlingen i byrådet den 7. oktober.

»Vi ønsker flere tiltag til gavn for vores kernevelfærd til fordel for en »corona-pulje«, som vi i princippet ikke behøver at sætte penge af til i kommunalt regi, da de kompenseres af staten et langt stykke af vejen. En sådan »omhu« synes at være det modsatte, når vi har velfærdsområder som længe har været underprioriteret«, lyder det i en fælles udtalelse fra de to gruppeformænd Jens Skov, SF, og Ulrik John Nielsen, Lokallisten.

- Derfor lancerer vi nu et alternativt budget som i langt højere grad giver mulighed for tiltrængte velfærdsløft. Vi får med dette forslag minimumsnormeringer i 2022, tilføjer Jens Skov i pressemeddelelsen.

»Forslaget indebærer at skatten løftes minimalt«, skriver de to samarbejdspartnere i pressemeddelelsen uden nærmere definition, men Ulrik John Nielsen oplyser, at det betyder en stigning i personskatten på 0,1 procentpoint fra de nuværende 25,7 procent til 25,8 i 2021.

- Hvis vi havde søgt om det, som forligskredsen ikke ville, havde vi kunnet få det fulde beløb uden at blive straffet for det, og det er 20 millioner. Nu ville det så blive 10 millioner, siger Ulrik John Nielsen. Han oplyser, at de endnu ikke har beregnet, hvad det vil koste en enkelt familie.

- Men det er ikke særligt meget, og det vil give et kæmpe velfærdsløft, siger Lokallistens gruppeformand og peger på, at selv en rig kommune som Rudersdal har valgt at hæve skatten, og det synes han også, Egedal Kommune skulle have gjort.

- Det er en enestående chance, som måske aldrig kommer igen, at vi kunne løfte kernevelfærden uden sanktioner, mener han.

Det kunne efter SF og Lokallisten Ny Egedals mening være til gavn for både ældre, unge, børn og ikke mindst handicappede og familier der er hårdest ramt af udfordringer med psykisk sårbarhed og fysiske handicap. Samtidig ønsker de to partier at støtte op om både infrastruktur, et grønnere Egedal og en bedre folkeskole, oplyser parterne.

- Vi vil en anden vej for Egedal. En ny vej og den byder på et tiltrængt løft af både kernevelfærden og sætter Egedal i en ny retning, som erhvervskommune og grøn kommune og ikke mindst som børne- og ældrevenlig kommune, fastslår Jens Skov og Ulrik John Nielsen i pressemeddelelsen.