Se billedserie Den 18-årige Jonathan Kristensen stiller op til byrådet for SF for at gøre noget for folkeskolen og de unge i kommunen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: SF giver plads til ungdommens stemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

SF giver plads til ungdommens stemme

Egedal - 02. juni 2021 kl. 05:51 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Nummer to på SF Egedals liste til kommunalvalget i Egedal Kommune er gymnasieeleven Jonathan Kristensen.

- Jeg vil bare gerne give stemmen tilbage til de unge i kommunen, siger Jonathan, der fyldte 18 år den 15. maj.

Han trådte sine første barnesko i Værløse i Furesø Kommune, men flyttede så med sin mor til Ølstykke, hvor han har gået på Maglehøjskolen i Ølstykke fra 3. til 9. klasse.

- Jeg har syv års erfaring fra folkeskolen i, hvordan det er, og hvilke beslutninger kommunen har taget, siger Jonathan, og det har efter hans mening ikke altid været de rigtige. For eksempel syntes han ikke, at det var helt gennemtænkt, hvad der skulle ske med eleverne på Toftehøjskolen, før skolen lukkede, og hvis der skal bygges en ny skole, skal det også gennemtænkes ordentligt.

- Den skal være designet til 24 elever i klassen og ikke 28 som nu, og der skal også være minimumsnormeringer, fastslår han.

Nu går han i 2.g på H.C. Ørsteds Gymnasium i Ballerup, hvor han også er medlem af elevrådet, og hvis han får lov at give ungdommen en stemme, så vil han kæmpe for, at Egedal Kommune får flere studieboliger og bedre offentlig transport.

- Vi skal have vendt, at de unge søger væk herfra, så snart de bliver over 18, begrunder Jonathan.

Ambassadør in spe I gymnasiet er han på linjen med kommunikation, it og programmering med samfundsfag på B-niveau som valgfag. Når han er blevet student, har han planer om at læse til bachelor og kandidat i samfundsfag.

- Jeg vil gerne prøve at blive ambassadør for det danske kongerige, men jeg ser, hvor vejen fører mig hen, siger Jonathan.

Han vil også gerne blive boende i Egedal kommune, imens han læser, så han kan blive i byrådet i hele den fire-årige periode 2022-2025, hvis han bliver valgt ind.

- Hvis der er mulighed for det, vil jeg med glæde gøre det, men der er ikke ret mange steder i kommunen, konstaterer han.

Mor er også SF'er Hans mor Pernille Kristensen er også aktiv i SF, og stillede også op til valget for SF Egedal i 2017.

I 2021 er hun nummer fire på SF's liste - et par pladser efter sønnen - men Jonathan mener ikke, at det er hende, der har præget ham til at blive SF'er.

- I 2019 meldte jeg mig ind i Radikal Ungdom, men så kom jeg til en international aften, og der følte jeg mig ikke som en del af den radikale ungdom, så jeg søgte mod venstre, siger han.

Først blev Enhedslisten studeret, men der følte han heller ikke, at han hørte til, så han vendte blikket mod SF, og der fandt han sit ståsted.

- De har nogle meget godt gennemtænkte planer, som jeg støtter fuldstændigt op om, siger han, og selv om han ikke mener, at hans mor har påvirket ham til det, så bakker hun selvfølgelig op om det, fortæller han.

På dybt vand Så nu håber Jonathan Kristensen, at det lykkes at blive valgt til Egedal Byråd ved valget den 16. november 2021, så han kan leve sin interesse for lokalpolitik ud.

Og hvis han kommer ind, så vil det ikke være første gang, at han kaster sig ud på dybt vand.

Siden 2016 har han nemlig interesseret sig for dykning, og i 2017 tog han dykkercertifikat og har dykket lige siden.

Han dykker med SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus, red.), hvor dykkeren selv har sin egen ilttank med, og for Jonathan handler det om at komme ned at se livet under havets overflade.

- Det er hovedsageligt miljøet, jeg kigger efter og som interesserer mig meget, siger han.