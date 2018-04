Kan børnene ikke blive passet i tilfælde af lockout, skal forældrene ikke betale, mener SF. Foto: Allan Nørregaard

SF: Giv pengene tilbage ved lockout

Egedal - 20. april 2018

Står det til SF i Egedal Kommune, skal forældre til børn i dagtilbud have hver en krone tilbage, hvis en lockout lukker tilbudene, og forældrene dermed ender med at betale for en ydelse, som de ikke får, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Partiet stiller ved næste uges byrådsmøde forslag om, at: »Forældre til børn i dagpleje, 0 - 5 års dagtilbud, frokostordning, SFO, SFO 2 og klubtilbud får tilbagebetalt deres betaling fra første dag tilbuddet er lukket pga. Kommunernes Landsforenings lockout.«

Det gør partiet med afsæt i en udmelding fra Børne- og socialministeriet, som oplyser, at: Som udgangspunkt kan kommunerne ikke opkræve forældrebetaling for en plads i et dagtilbud, når institutionerne er lukkede og pædagogerne sendt hjem.

- Man skal altså ikke betale for noget, man ikke får, og derfor stiller vi forslaget, siger SF's enlige byrådsmedlem, Jens Skov.

Formand for kommunens familieudvalg, Carina Buurskov (V), er villig til »at se på situationen«, hvis den opstår.

- Som udgangspunkt bakker jeg op om forslaget. Det er et godt princip, at man ikke betaler for noget, man ikke får. Det kan jo også være, at der er nogle forældre, som må ud at betale for en anden form for børnepasning, hvis dagtilbuddene lukker, siger Carina Buurskov.

Også socialdemokraternes gruppeformand Ib Sørensen er positivt stemt.

- Jeg er enig i forslaget, som jeg gerne bakker op om, siger han.

Liberal Alliances Bendt Tranekjær Rasmussen ser også positivt på forslaget.

De Radikales Rikke Mortensen kalder forslaget »sympatisk«, men vil på nuværende tidspunkt ikke tage endelig stilling til, om partiet vil støtte det.

- Jeg er villig til at kigge på det, og jeg vil ikke udelukke, at jeg vil støtte det. Men jeg er nødt til at se sagen i sin helhed, så man har et overblik over økonomien og de afledte konsekvenser, siger hun.

Det samme gælder Charlotte Haagendrup (K).

- Jeg kan ikke tage stilling, før jeg har set forslaget. Personligt synes jeg, at det bliver noget rod, hvis man giver pengene tilbage til én gruppe, mens andre, som også bliver ramt, ikke får penge tilbage, siger Charlotte Haagendrup.

Dansk Folkepartis Peter Hemmingsen er mere klar i spyttet.

- Jeg stemmer nej. Jeg synes, vi først må se, om der kommer en konflikt. Der er ingen grund til at tage stilling, før vi ved, hvordan situationen ender. Men kommer der en konflikt, så tror jeg, at det kommer helt af sig selv, at man ikke skal betale, hvis man ikke kan få passet sine børn, siger Peter Hemmingsen.