SF Egedal har kandidatlisten klar

"Der er fokus på grøn omstilling og bedre klima, sikring af vores naturområder, bedre folkeskoler og daginstitutioner, bedre forhold for ældre og handicappede, bedre kollektiv trafik, et godt kultur- og foreningsliv og en god sundhedsforebyggelse. Og ja - vi ved at det koster, og vi er rede til at finde pengene. Vi vil fortsat bidrage til at finde de bedste løsninger gennem en åben, demokratisk og konstruktiv debat. Demokrati handler både om at bøje synspunkterne mod hinanden for at finde løsninger, men også om at fastholde retten til uenighed, når det ikke lykkes at nå hinanden," skriver SF Egedal i en pressemeddelelse.