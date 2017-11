S-formænd fortsætter

Ib Sørensen er glad for konstitueringsaftalen, der giver Socialdemokratiet tre formandsposter og 1. viceborgmesterposten. Foto: Annemette Jensen

Egedal - 22. november 2017 kl. 15:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Socialdemokratiets spidskandidat Ib Sørensen er rigtigt glad for konstitueringsaftalen, der giver partiet formandsposterne i Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

- Det blå flertal kunne have valgt at holde os udenfor, men når vi byder ind på den her måde og gerne vil tage medansvar, så skal det også koste lidt, siger Ib Sørensen til Frederiksborg Amts Avis. Han vil meget gerne tage et medansvar på de områder, som partiet også har haft ansvar for i de sidste fire år.

- Jeg synes, vælgerne har belønnet os for det, og det er vi glade for, siger den nuværende og også kommende formand for Planudvalget.

Desuden er det også besluttet, at Vicky Holst Rasmussen skal fortsætte som formand for Social- og Sundhedsudvalget, og de to udvalgsformænd får også partiets to pladser i Økonomiudvalget.