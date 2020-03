S får ny spidskandidat

- Efter mange, lange og modne overvejelser har jeg besluttet, at jeg ikke stiller op til valget som Socialdemokratiets spidskandidat/borgmesterkandidat ved kommunalvalget i 2021, men at jeg i stedet vil være på opstillingslisten der, hvor medlemmerne ønsker det, siger Ib Sørensen i pressemeddelelsen.

Af den fremgår, at han orienterede partiforeningens formand og næstformand om beslutningen i december 2019, og i januar 2020 blev resten af partiforeningens bestyrelse om, at han ville offentliggøre beslutningen til medlemmerne på generalforsamlingen den 7. marts.

Der er på Socialdemokratiets generalforsamling nedsat et valgudvalg, som nu trækker i arbejdstøjet for at få valgt en ny stærk spidskandidat, skriver partiforeningen, der foreløbig har kendskab til to mulige navne.