Rotter er et stigende problem

- Det kan være et hul i jorden. Man kan lægge en sten over det, og hvis der nogle dage senere er et nyt hul i nærheden, kan det være et tegn. Det kan også at nedsunkene fliser, som kan være tegn på, at rotterne har gravet gange under jorden. Desuden er der selvfølgelig rotteekskrementer, som er aflange og større end musens ekskrementer, og hvis man pludselig oplever en meget kraftig stank indenfor, så skal man være opmærksom. Så kan det være en rotte, der har lagt sig til at dø, og stanken er ikke til at tage fejl af, siger Katrine Granath.