Rollemodel fik erhvervsprisen

Egedal - 24. januar 2020

Det blev Klaus Jakobsen fra Egedal El, der fik Egedal Kommunes Erhversvpris 2020 ved kommunens nytårskur for erhvervslivet på Egedal Rådhus fredag morgen.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) slog i første del af sin tale fast, at vinderen på alle måder er et forbillede og en rollemodel i både driften af virksomheden, engagementet i medarbejderne og sit sociale overskud over for unge mennesker. Derudover involverer han sig i udviklingen af lokalsamfundet og nye tiltag uden at forvente noget igen, og siger altid ja til at gøre noget for andre.

- Der er ingen tvivl om, at vinderen med sin positivitet og sit engagement er en virkelig god ambassadør for Egedal, sagde hun, Da navnet var afsløret supplerede hun med, at Klaus K. Jakobsens virksomhed er en gazellevirksomhed, hans lærling Christian Enggaard var til DM i Skills, hvor virksomheden var lukket i tre dage for at støtte ham, og dertil kommer hans engagement i Egedal Fibernet og Rotary.

Klaus K. Jakobsen fik en bronzestatuette fra Nordisk Metalkunst i Smørum, og han var superstolt af prisen.

- Jeg er overrumplet og ydmyg, sagde prisvinderen, der sætter en ære i at gøre en forskel i stedet for at brokke sig, samtidig med at det skal være sjovt.

De øvrige nominerede til prisen var Kim Bolls fra Ingeniørfirmaet Bolls, Torben Jensen fra Ganløse bageri, Marie Louise Kongsaa fra Egedal Hjemmeservice og Emrah Karci fra Egedal Tagservice.