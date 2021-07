Se billedserie Borgmester Karsten Søndergaard og generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl klippede det røde bånd. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Røde Kors-butik åbnet: Her er plads til ting og fællesskab

Egedal - 01. juli 2021 kl. 12:57 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Glæden var stor og de første kunder stod klar, da generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl og Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) klippede den røde snor til den nye butik, Egedal Røde Kors har fået i Egedal Centret 99 i Stenløse.

Anders Ladekarl glædede sig over åbningen af butikken og fortalte, at de 250 Røde Kors butikker landet over sidste år generede 60 milioner kroner til hjælpearbejde både ude i verden og til socialt udsatte herhjemme. For eksempel besøgstjeneste, julehjælp og sommerlejre for i år cirka 2000 børn.

Samtidig påpegede han, at genbruget af tøj svarer til sparet CO2 fra 1000 biler, og det skyldes altsammen et ganske særligt »enzym«: De frivillige.

- I er det enzym, der gør, at brugt tøj bliver til ferie for børn eller en madpakke til et barn i Ethiopien. Tusind, tusind tak, sagde han og understregede, at ingen af de frivillige får »fem flade ører«. Til gengæld får de et fællesskab, som under Coronanedlukningen har kunnet findes i strygning, vask og rengøring i baglokalerne til butikkerne, så de var klar til at åbne igen.

- Jeg håber, at I er glade for det, sagde han.

Karsten Søndergaard, der havde fået et smugkig i butikken inden åbningen, kunne forsikre dem udenfor om, at de kunne glæde sig til en rigtigt flot butik med mere plads og en endnu bedre beliggenhed, hvor fællesskabet kan få endnu bedre vilkår.

- Det er med til at binde lokalsamfundet sammen, og det er der bedre muligheder for i Egedal Centret, sagde borgmesteren, der glædede sig over den lokale afdelings soicale arbejde som brevvenner eller besøgsvenner med mere.

- I er med til at skabe tryghed og nærvær for vores sårbare borgere, sagde han.

Derfor synes han også, der er god grund til at støtte op om butikken ved at aflevere eller købe varer der, og samtidig påpegede han, at Egedal Centret har i alt 70 butikker og erhvervsvirksomheder, så man kan finde alt det, man skal bruge der.