Se billedserie Der bliver trænet driblinger på DBU's fodboldskole i Ølstykke, som i denne uge har besøg af 96 børn. Fotos: Kenneth Tanzer

Send til din ven. X Artiklen: Rød og hvid EM-feber på fodboldskolen: "Jeg er Dolberg - okay så er jeg Eriksen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rød og hvid EM-feber på fodboldskolen: "Jeg er Dolberg - okay så er jeg Eriksen"

Danmarks EM-succes kan mærkes på fodboldskolen i Ølstykke, hvor både drenge og piger forsøger at kopiere idolerne

Egedal - 02. juli 2021 kl. 12:55 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

"Er du klar til at se et rigtigt Dolberg-mål?".

En glad dreng i en rød landsholdstrøje holder, hvad han lover.

Afslutningen sidder sikkert ude ved stolpen uden chance for målmanden, og så kan jublen ellers bryde løs hos den unge mand og hans venner.

Scenen er Ølstykke FC's fodboldanlæg en hed tirsdag eftermiddag. Temperaturen kysser de 25 grader, men for 96 børn i alderen syv til fjorten år er vejret ikke det store tema, for de er på DBU's fodboldskole, og de har en fest.

Der bliver trænet driblinger, afslutninger, teknik og en række forskellige forsvars- og angrebsøvelser, men mest af alt, så bliver der hygget, leget og dyrket et fællesskab, som kun fodbold kan skabe.

"De elsker at være her, for når ugen går på hæld, så har de knyttet nye venskaber på kryds og tværs. Det er det, som en fodboldskole kan," siger Henrik Iversen, der er træner-leder på den lokale fodboldskole.

Skabt et fællesskab Og så er der hele den rød-hvide EM-feber, som i den grad lever sit eget liv blandt de mange drenge og piger.

"Det fylder rigtig meget. Vi kan godt mærke den eufori, som der lige nu hersker i hele Danmark. Børnene løber rundt og leger Dolberg, Eriksen og Schmeichel. Landsholdet har skabt noget fællesskab og glæde, som børnene har taget til sig. Det er fantastisk at være en del af," siger Henrik Iversen.

Mens en gruppe spiller kamp i deres rød-hvide spillersæt, som de har fået udleveret på skolen sammen, så møder vi Luckas Ahm fra Ølstykke og Mikkel Riise fra Stenløse, der begge er bidt af den danske EM-succes.

"Det er så fedt, at Danmark er kommet så langt til EM. Mine favoritter er nok Christian Eriksen og Thomas Delaney. Jeg ser alle landsholdets kampe, og jeg drømmer selv om at komme på landsholdet en dag. Det ville være langt større end at komme til en klub i udlandet," siger Mikkel Riise, inden Luckas Ahm tager ordet.

Landsholdet er bare fedt "Landsholdet er bare fedt. Det må være det vildeste, at stå der i Parken og synge nationalsangen. Jeg ser også op til Christian Eriksen, og jeg er glad for at han er på højkant igen," siger Luckas Ahm.

De to drenge tager sig en tår vand og sætter nogle ord på fodboldskolen.

"Det er sjovt at være her, for vi laver nogle gode øvelser og spiller kampe. Bare det at have en hel dag med fodbold, er super fedt," siger de to drenge og gør klar til næste øvelse.

FAKTA

DBU's fodboldskole blev i sidste uge afviklet i både Ølstykke, Stenløse og Slangerup.

Normalt har Ølstykke FC plads til cirka 200 børn, men grundet corona har der kun været plads til 96 deltagere.

Deltagerne får udleveret et sæt spillertøj, en drikkedunk og en fodbold.