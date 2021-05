Rød løber og kunder i kø: Skousen åbnede med et brag

Allerede inden dørene blev slået op kl. 9.30 stod kunderne i kø for at besøge den 400 meter kvadratmeter nye butik, der er placeret i den nuværende Maler S Lager-bygning.

"Jeg er kørt fra Hillerød for at købe en støvsuger til min mor. Der er noget åbningstilbud på den, så det måtte jeg lige klare. Det er også meget sjovt lige at se den nye butik," sagde Tine Sejr, der var én af de mange kunder, som havde taget opstilling i køen.

"Min kone vil gerne have en ny, og da jeg så Skousen åbnede her i Ølstykke med gode tilbud, så kørte jeg herud. Jeg er vant til at have Skousen tæt på i Frederikssund, men nu er der også mulighed for at kigge forbi butikken i Ølstykke," sagde Finn Hedebæk.