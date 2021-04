Send til din ven. X Artiklen: Ring 5 ude af trafikplan - men ikke afblæst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ring 5 ude af trafikplan - men ikke afblæst

Egedal - 09. april 2021 kl. 10:12 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Den mulige etablering af en sydlig Ring 5-forbindelse er med regeringens transportudspil torsdag efter alt at dømme - som minimum - skubbet flere år ud i fremtiden.

Men først senere afgøres det, om planerne helt bliver droppet.

Netop nu er Vejdirektoratet nemlig i gang med en forundersøgelse af projektet. Dén forventes afsluttet afsluttet sidst på året - hvorpå der politisk skal tages stilling til, om projektet skal blive i skrivebordsbunken, eller pilles helt ud af de kommende mange års trafikplanlægning.

Hos Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) er fraværet af den sydlige Ring 5-forbindelse ikke noget, han på nuværende tidspunkt tillægger særlig vægt:

"Vores hovedfokus har hele tiden været at få Frederikssundmotorvejen på plads. Når Ring 5 ikke er med i udspillet er det vel også et udtryk for at der er meget forskellige tilgange til netop Ring 5 på Christiansborg. Jeg tror ikke, det er et udtryk for, at den er skrinlagt totalt. Og så lægge den ikke er skrinlagt 100 procent, vil det være for tidligt, hvis man allerede nu begynder at overveje, om man skal droppe de arealreservationer, der er foretaget. For man kan ikke rigtigt vurdere behovet for den sydlige del af Ring 5-forbindelsen, før man har set effekten af Frederikssundmotorvejen og trafikmønstrene," siger Karsten Søndergaard.

Igangsat forundersøgelse Tidligere i år igangsatte Vejdirektoratet en forundersøgelse af netop den sydlige Ring 5-forbindelse mellem Køge og Frederikssundsvej.

Undersøgelsen forventes afsluttet sidst på året.

De overoverordnede effekter af en Ring 5 er tidligere blevet undersøgt i en strategisk analyse fra 2013. Dengang blev de trafikale, natur- og miljømæssige samt samfunds- og anlægsøkonomiske forhold undersøgt på et overordnet niveau.

Vejdirektoratets tidligere analyser understøtter, at der er størst trafikalt potentiale i en sydlig Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvej. Det blev også konkluderet, at der kunne være trafikale perspektiver i en sydlig Ring 5½ med en vestligere linjeføring.

I undersøgelsen vil der blive kigget nærmere på konkrete forslag til linjeføringer for en ny vejforbindelse. For hvert forslag gives et overordnet overblik over de trafikale, natur- og miljømæssige, by- og erhvervsmæssige, samt økonomiske effekter. I forundersøgelsen vil der også blive set på tilslutningen til de eksisterende veje og konsekvenser for øvrig infrastruktur i området.

Som led i forundersøgelsen gennemføres også en vurdering af flere forskellige alternativer til en sydlig Ring 5, som skal bidrage til at kortlægge mulighederne for at løse trængselsproblematikken omkring hovedstadsområdet uden at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej.

Forundersøgelsen kan danne grundlag for at dimensionere en eventuel senere VVM-undersøgelse af en sydlig Ring 5 vejforbindelse og medvirke til et beslutningsgrundlag.

Når en forundersøgelse er afsluttet, skal det vedtages politisk om man ønsker at gå videre med projektet.

Det næste skridt vil i så fald være en VVM-undersøgelse.