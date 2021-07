Se billedserie Kvinden ligger på siden i sovestilling med let bøjede ben, som det ofte ses i kvindegrave fra den tid. Mændene blev lagt udstrakt på ryggen. Foto: Kroppedal Museum

Rig kvinde fra jernalderen fundet gravlagt

Egedal - 02. juli 2021 kl. 05:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

I slutningen af 300-årene under romersk jernalder døde »en meget velbeslået« kvinde og blev gravlagt i området nord for Kong Svends Høj i Smørum.

Der har arkæologer fra Kroppedal Museum i de seneste to år udgravet cirka 20.000 kvadratmeter i Alpegårdudgravningen, og på udgravningens sidste dag stødte de på det, der skulle vise sig at være kvindens grav.

»Hun var gravlagt i sine fine klæder, holdt sammen af to store fibler - en slags brocher. Hendes kappe var pyntet med en bronzekæde, der var sat fast med to andre, mindre fibler. Om halsen havde hun en perlekæde med glasperler i mange farver. Foran den døde lå en fornem benkam.«, oplyser Kroppedal Museum i en pressemeddelelse.

Museumsinspektør Linda Boye oplyser, at fibler dengang blev brugt til at holde klæderne sammen, for man brugte ikke knapper.

Den ene af de stor fibler lå ved kvindens hoved og den anden oppe under hagen.

- Så de kan have været til at holde en kappe eller en kjole, siger Linda Boye, der oplyser, at de to mindre fibler i hver sin side blev holdt sammen af en »superfin bronzekæde«.

- Bronzekæden har været udsmykning og et »Hallo, se lige mig«, mener hun.

I graven blev der også fundet to lerkar, der kan have indeholdt mad og drikke til »rejsen«.

- Det var almindeligt, at man fik mad med, og øverst oppe blev der fundet rester af dyreknogler, der har været en del af en steg, fortæller hun. Nogle gange finder man også fine glasbægre lagt ned i karrene, og ifølge Linda Boye kan der muligvis også være det i det ene, når konservatorerne får kigget nærmere på det i laboratoriet.

DNA-analyser giver svar

Ud fra kvindens tænder kan man se, at hun er voksen, men ikke særlig gammel. Hendes skelet ser ud til at være i god stand, og det er uafklaret, hvorfor hun døde, oplyser museet.

Men af pressemeddelelsen fremgår, at der nu vil blive foretaget et hav af analyser for at blive klogere på kvindens liv og levned.

Blandt andet vil et hold fra et internationalt DNA-projekt undersøge en af hendes tænder.

Linda Boye oplyser, at en ekspert derfra har taget en tand ud og konkluderet, at kvinden var mellem 30 og 35 år, da hun døde. Derudover skal der forskes i hendes genetiske oprindelse og udvikling af sygdomme med et særligt fokus på psykiske sygdomme.

- De har en DNA-bank, der undersøger alverdens ting og sager, oplyser hun uden at kunne gå nærmere ind i det internationale projekt.

Kvindens grav lå tilsyneladende alene, og der er ikke bevaret andre grave omkring den, men for cirka 20 år siden blev der udgravet en lille gravplads 200 meter derfra, og måske kan det også sige noget om kvinden.

- De mennesker fra gravpladsen indgår også i det DNA-projekt, så det bliver spændende at se, om de er i familie, siger Linda Boye.

Spændende hulveje

Museumsinspektøren oplyser, at der under udgravningerne er fundet rester af 80 huse, men det mest spektakulære fund er faktisk spor efter hulveje ned til et overgangssted ved Sørup Rende.

- Det er meget sjældent, at vi kan forbinde jernalderbeboernes transport ud i landskabet, siger hun.

Hulvejene har ligget der siden bronzealderen, og når den ene er blevet for dyb og mudret at gå på, er der trampet en ny ved siden af.

Så den ældste er fra 1000 før Kristi, og den yngste går helt op til 1700-årene. Der er også fundet Kulstof14 spor efter en hulvej fra omkring 400-årene, hvor den gravlagte kvinde levede.

- Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at hun har gået på den ned til Sørup Rende for at gå på besøg eller handle på den anden side, siger Linda Boye.

Hun oplyser, at fundene nu kommer til at indgå i museets kommende udstilling om »de rige fra romersk jernalder«.

- Men hvis Egedal Kommune eventuelt kunne tænke sig at udstille hende på Egedal Rådhus, så er vi åbne for det, siger hun.