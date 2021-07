Revy på ferie med næsten udsolgt

- Det viser, at gæsterne meget gerne vil ud og have en god oplevelse. Men når det så er sagt, skal man have i mente, at vi kun må have 77 revygæster i salen på grund af kravet om to kvadratmeterkravet. Det er 37 pladser færre per forestilling i forhold til det normale. Så inden vi løber rundt i Ganløse og fejrer et flot billetsalg, skal vi huske, at der samlet er 1147 færre billetter til alle sæsonens 31 forestillinger, fortæller kroværten, der ærgrer sig over, at Ganløse Kro må spille revy med underskud, når de kan sælge flere billetter og har brug for at rette økonomien op efter hårde coronanedlukninger.