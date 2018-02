Reumert-nomineret teater for 2-6-årige

Fredag den 23. februar klokken 15 kan 2-6-årige med billet opleve Reumert-nomineret børneteater på Smørum Bibliotek. Her vil Teater My spille forestillingen »Jeg kan huske alting«.

»Vi er i et børneværelse, hvor godnathistorien er læst, og det er tid til at sove. Fra sengekanten kigger vi ud på verden. Ud af vinduet. På månen og himlen fyldt med stjerner. Det er umuligt at falde i søvn. Hele huset er fyldt med lyde, og hovedet er fyldt med tanker. Tanker om dagen, der er gået. Og det er lige her, magien begynder. Vi får lov at kigge ind og kigge med på alt det, der er sket i løbet af dagen - ja faktisk får vi lov at opleve dagen igen...«, skriver Egedal Bibliotekerne.