Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Retten i dag: 27-årig tiltalt for vild kørsel og trafikdrab

Egedal - 22. februar 2021 kl. 05:14 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Mandag sidder en 27-årig mand på anklagebænken i sagen om den den voldsomme dødsulykke på Tværvej i Smørum den 2. oktober sidste år. Den 27-årige er ved retten i Hillerød tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Ved det frontale sammenstød blev den 46-årige mandlige fører af en modkørende bil dræbt, og to mindreårige passagerer i hans bil blev kvæstet og kørt til Rigshospitalets traumecenter, hvorfra det senere blev oplyst, at deres tilstand var stabil.

Af anklageskriftet fremgår, at den ene passager kom alvorligt til skade med mange brud på knogler omkring øjenhule, kæbehule og pandehule. Den anden passager kom også til skade, ligesom der skete betydelig materiel skade på den bil, de sad i.

Det voldsomme sammenstød var kulminationen på den 27-åriges kørsel over en længere strækning ad Frederikssundsvej og Tværvej i Smørum i cirka et kvarter fra klokken 17.20 til 17.35.

Ifølge anklageskriftet kørte han uden at udvise agtpågivenhed, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerhed og forvoldte i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde nærliggende fare for nogens liv og helbred - ovenikøbet efter at have indtaget spiritus, så hans promille var over 0,5, og han har heller ikke taget kørekort.

Ifølge anklageskriftet kørte han på et tidspunkt med over 183 kilometer i timen på Frederikssundsvej, hvor man kun må køre 80 - så hastighedsoverskridelsen var på mere end 100 procent.

På Tværvej cirka en kilometer før uheldsstedet kørte han med 155 kilometer i timen, hvor man må køre 90, altså mere end 60 procent over det tilladte.

På Tværvej foretog han først én overhaling i høj fart uden at sikre sig, at det kunne ske uden for fare, så en ukendt modkørende bilist måtte trække ud i nødsporet for at undgå påkørsel og derved var i nærliggende fare for liv og førlighed.

Under den fortsatte kørsel i høj fart foretog den 27-årige ifølge anklageskriftet en samlet overhaling af fem-seks forankørende biler uden at afpasse hastigheden efter forholdene og sikre sig, at det kunne ske uden fare med tilstrækkeligt langt til modkørende færdsel på strækningen, hvor oversigten er begrænset på grund af vejens krumning.

Resultatet var, at den 46-årige måtte trække ud i nødsporet og rabatten for at undgå påkørsel. Det samme gjorde tiltalte, som derved ramte den modkørende personbil frontalt med ikke under 108 kilometer i timen i påkørselsøjeblikket.

Den 27-årige er også tiltalt for at være flygtet fra ulykkesstedet uden at hjælpe de tilskadekomne personer i den påkørte bil, selv om føreren var i øjensynlig livsfare, og den ene passager var alvorligt kvæstet.

Udover ulykken er den 27-årige også tiltalt for at have kørt for stærkt på Frederikssundsmotorvejen ved Smørum den 1. maj 2020. Her kørte han med 118 kilometer i timen, selv om han kun måtte køre 70, og det foregik altså også uden at have kørekort.

Anklageskriftet tager forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning og for at der kan rejses yderligere tiltale.