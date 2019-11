Fredag starter retssagen mod en 61-årig mand, der står tiltalt for at have mishandlet sin datter, fra hun var 1 år gammel. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Retten: Far tiltalt for årelang mishandling af datter

Retten: Far tiltalt for årelang mishandling af datter

Fredag starter retssagen mod en 61-årig mand fra Egedal, der står tiltalt for blandt andet at have mishandlet og frihedsberøvet sin egen nu 22-årige datter gennem en længere årrække, fra hun var et år gammel og 13 år frem. Af anklageskriftet fremgår det desuden, at han står tiltalt for flere senere tilfælde af blufærdighedskrænkelse af datteren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her