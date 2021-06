Rema 1000 har så stort et ønske om at flytte fra Rådhus Allé i Ølstykke, at de har købt den ledige planteskole-grund på Udlejrevej, men måske bliver discountkæden og Egedal Kommune enige om en helt anden placering. Arkivfoto

Rema 1000 har købt planteskole-grund: Men nu kigges der på andre placeringer

Linjen mellem Rema 1000 og Egedal Kommune er gået fra kold til varm. Nu forsøger parterne at nå i mål med en løsning, som kan ende med en anden butik-placering i Ølstykke end planteskole-grunden på hjørnet af Udlejrevej og Frederikssundsvej

Egedal - 11. juni 2021

Noget tyder på, at der skal findes en helt ny placering til Rema 1000 i Ølstykke.

Overfor Lokalavisen Egedal bekræfter borgmester Karsten Søndergaard, at der nu "kigges på andre løsninger" end den tidligere planteskole-grund på hjørnet af Udlejrevej, som Rema 1000 ellers købte tidligere på året med henblik på at opføre en ny butik.

"Jeg vil ikke nævne, hvilke placeringer vi kigger på, men jeg vil godt sige, at vi skal undersøge forskellige muligheder. Det handler om at vende alle sten," lyder det fra Karsten Søndergaard.

Hos Rema 1000 vil man ikke lukke øjnene for en helt ny placering i Ølstykke.

"Planteskole-grunden har stadig en høj prioritet hos os. Ellers havde vi ikke købt den, men vil kommunen finde andre interessante placeringer, så er vi åbne for det," siger Jonas Vestermann, udviklingschef hos Rema 1000.

Begge parter melder i øvrigt om en god og positiv dialog, hvilket ellers ikke var tilfældet i december sidste år, hvor et byrådsflertal trak tæppet væk under discountkædens flytteplaner ved at afvise Rema 1000 i den nye kommuneplan.

"Vi er umådeligt kede af den beslutning. Vi havde til det sidste håbet, at man fra politisk side ville vise mere lydhørhed. Nu er vi slået tilbage til start," lød det dengang fra Jonas Vestermann.

Enderne skal mødes Men i dag er tonen anderledes positiv, og Jonas Vestermann er fortrøstningsfuld i forhold til at flytte butikken væk fra Rådhus Allé.

"Vi har en god dialog med kommunen. Sammen forsøger vi at få enderne til at mødes, så vi fortsat kan sikre kunderne en god butik i byen. De er interesseret i en udvikling af stationsbyen, og de ser os være en del af den udvikling, men lad os se, hvad vi finder frem til. Det er dog glædeligt, at vi har en fælles interesse i at finde en løsning," siger Jonas Vestermann, som dog slår fast, at det nuværende lokale på Rådhus Allé ikke er en mulighed.

"Nej, i forhold til vores nuværende placering, så er situationen uændret. Vi ønsker stadig en anden placering, for butikslokalet lever ikke længere op til vores forventninger. Jeg har også noteret mig, at mere end 1000 borgere har skrevet under på, at de gerne ser os få nogle bedre vilkår," siger udviklingschefen.

Borgmester Karsten Sønderaard er også overbevist om, at der nok skal blive fundet en god løsning for Rema 1000.

Opbakning i helhedsplan "For os er det vigtigste, at Rema 1000 bliver i byen, så vi skal i fællesskab finde en løsning, der tilgodeser Rema og vores borgere. Alle skal være tilfredse," siger Karsten Søndergaard, som glæder sig over, at helhedsplanen for Ølstykke Stationsby er blevet vedtaget i Planudvalget, inden den endelige vedtagelse i byrådet.

"Potentialet er stort for Ølstykke, og nu kan vi komme videre med planen og blive mere konkrete i forhold til forskellige tiltag," siger han.

Netop helhedsplanen har i høringsperioden kastet flere bemærkninger af sig, og ifølge administrationen, så er der et bredt borgerønske om at give detailhandlen bedre vilkår i Ølstykke Stationsby, ligesom Rema 1000 skal bevares i byen.

"Den opbakning betyder rigtig meget for os," siger Rema-chefen.