Rema 1000 kæmper videre for en ny placering i Ølstykke, men discountkæden har heller ikke opgivet ønsket om at åbne en ny butik i Smørum. Arkivfoto Foto: PETER RAHBEK

Rema 1000 har fået nej til drømme-placeringen

Discountkæden kommer ikke til at opføre en butik ved Frugtvangen i Smørum, men man har ikke opgivet at åbne i byen

Egedal - 11. august 2021 kl. 11:35 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Rema 1000 vil meget gerne opføre en butik i Smørum, men det kommer ikke til at blive på drømme-placeringen ved Frugtvangen.

Det oplyser Jonas Nyrop Vestermann, der er udviklingschef i Rema 1000.

"Egedal Kommune har sagt nej til at arbejde videre med vores forslag ved Frugtvangen. De vil hellere styrke bymidten, og det må vi så tage til efterretning," siger Jonas Nyrop Vestermann, som er ærgerlig over beslutningen.

"Vi havde ellers fundet en god placering ved Frugtvangen, som ville servicere borgerne i den del af byen, men når vi ikke er blevet en del af kommuneplanen, så er der ikke så meget at gøre," siger Jonas Nyrop Vestermann.

Flertal var ikke stort nok Tilbage i september sidste år fik Rema-planerne ved Frugtvangen også svære arbejdsbetingelser, da Ejerforeningen Frugtvangen ikke kunne skaffe et stort nok flertal blandt beboerne.

"Vi fik en henvendelse fra Rema 1000 om at sælge et stykke af vores grønne område. Vi havde forslaget oppe på generalforsamlingen, og her var der flertal for at gå videre. Men flertallet var ikke stort nok ifølge vedtægterne. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt, for vi mener det vil være til gavn for mange ældre i området, der får nemmere ved at handle", lød det dengang fra Allan Broløs, der er næstformand i Ejerforeningen Frugtvangen.

Hos Lokallisten Ny Egedal ser man gerne, at Smørum-borgerne høres igen om placeringen ved Frugtvangen.

"Jeg er ikke bekendt med, at kommunen har sagt nej til at arbejde videre med Frugtvangen. Vi har ikke haft det oppe at vende politisk, men når Rema 1000 har fundet en god placering til en ny butik, så skylder vi at høre borgerne, om de synes det er en god eller dårlig ide. Man kunne eventuelt lave en rundspørge, for i sidste ende handler det om borgernes nærmiljø," siger byrådsmedlem Ulrik John Nielsen, der ikke mener, at en Rema-butik ved Frugtvangen bremser en styrkelse af bymidten, som har fundet vej til "Kommuneplan 2021".

"Jeg kan ikke se, at det ene udelukker det andet. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi har et fokus på udviklingen af Smørum bymidte, men det er også vigtigt, at vi har de her satellitter rundt omkring," lyder det fra Ulrik John Nielsen.

Høj prioritet Selvom både Netto og Coop har oprustet i Smørum, så mener Ulrik John Nielsen, at der skal arbejdes på at finde en løsning, for Rema 1000.

"De kommer med et ønske om at åbne i Smørum, og det skal vi naturligvis se på med åbne øjne," siger han.

Jonas Nyrop Vestermann lægger heller ikke skjul på, at Smørum stadig er yderst interessant for Rema 1000.

"Smørum har stadig en meget høj prioritet for os, og nu er vi klar til at kigge bredere i byen, så lad os nu se, hvad vi kan finde frem til sammen med Egedal Kommune," siger udviklingschefen, der heller ikke har nyt at fortælle i forhold til en ny placering i Ølstykke.

"Nej, ikke endnu, men om et par måneder er vi nok klogere på fremtiden i Ølstykke," siger Jonas Nyrop Vestermann.