Rektor: Meningsløst at udvise en elev kort før eksamen

"Det er så hans stil, og vi er jo forskellige. Skolens udgangspunkt er at vi ikke blander os i den politiske debat, men i denne sag vil vi godt på elevens vegne appellere til, at man giver lov til at gøre uddannelsen færdig", siger hun, og uddyber: "Helt grundlæggende mener jeg ikke, at vi som institution kan gå op imod myndighedernes ret til at udvise. Vi vil ikke blande os i den politiske debat om hun skal udvises eller ej, men hvis man lige lægger den til side, så vil vi som skole gerne tage elevens perspektiv. Her mener vi, at en elev der er meget tæt på at få sin studentereksamen, der virker det meningsløst at udvise tre måneder før eksamen, en eksamen der vil kunne ændre hendes muligheder markant."