Rektor ved Egedal Gymnasium & HF, Henrik Madsen, sendte fredag 209 studenter videre ud i livet. Foto: Casper Suk Thorlacius

Rektor: - I er de bedste til at holde verden i gang

Egedal - 28. juni 2019

Frederiksborg Amts Avis bringer her rektor Henrik Madsen tale, som han holdt ved fredagens dimission på Egedal Gymnasium

- Kære studenter. Det her har jeg glædet mig til. Ikke fordi jeg gerne vil af med Jer - tvært i mod, jeg kommer til at savne Jer - men fordi dette intense øjeblik er så meningsfuldt og opløftende. Endelig lykkedes det. Stort tillykke med uddannelsen og med eksamen.

Ligegyldigt hvordan det karaktermæssige resultat er faldet ud, ligegyldigt om I har fået det I regnede med, håbede på, frygtede - eller fortjente - så gjorde I det, og sidder nu velduftende og nypressede; den bedste udgave af Jer selv. Vi er alle super stolte af Jer. Så er det sagt. Tillykke!

At stå her ved dimissionen og tale til Jer er noget særligt. Og når jeg siger tillykke til Jer, så siger jeg først og fremmest tillykke med uddannelsen og de grundlæggende livskompetencer, den har bragt Jer i de to eller tre år I har været her. De læringsprocesser I har været igennem, har for de færreste været ad den lige vej. Langt de fleste har også bevæget sig ad krogede stier, i dybe dale, i sumpområder, på stejle stigninger og enkelte gange på den solbeskinnede tinde. Andre gange har GPS´en sat helt ud, og så er kammeraterne eller lærerne trådt til og fået den vildfarne på sporet. Så hver gang slår det mig, at den læringsproces som I om lidt får papir på, at den på en og samme tid er en stærk personlig og en meget kollektiv og social proces.

Og hver gang spørger jeg mig selv: har vi nu ramt balancen mellem de to positioner. Skyder vi Jer afsted som nogle selvoptagede individualister med navlebeskuende tunnelsyn? Eller sender vi Jer afsted som umælende flokdyr uden selvstændig vilje eller mod? Det er spørgsmålet.

Den tyske sociolog Andreas Reckwitz, skrev for et par år siden en bog, der hedder "Singulariteternes samfund". I den argumenterer han for, at kulturen i vores vestlige middelklassesamfund er præget af, hvad han kalder "det særliges logik". Altså, at vi i vores orientering, i vores måde at tænke på, stræber efter det enestående, det uerstattelige og det usammenlignelige. Det kalder han singularitet.

Vi rejser, spiser, bor, dyrker vores krop på en måde, hvor vi ønsker at udtrykke os og dermed være, det vi gør. Så når vi spiser en vietnametisk egnsret, drikker en dansk lakridset økologisk lokaløl, når vi tager på adventure ferier, gerne vil bo i bestemte bydele eller i en bæredygtig hytte ude i skoven, betaler dyrt for individuelt tilpassede tatoveringer eller køkkener - ja så stræber vi efter singularitet. Det helt unikke, enestående og autentiske.

På den måde, hævder Reckwitz, forsøger vi at være kreative og sammensætte vores liv som en kurator sammensætter vidt forskellige kunstværker til en ny helhed. Vi vælger ud i mængden af både almindelige og særegne ting for på den måde at fremtræde i vores helt egen singularitet.

Det er ret anstrengende, vil jeg mene. Og det kan let føre til belastninger og stress for den enkelte. For er jeg nu god nok, ser jeg rigtig og ægte ud på de sociale medier, når jeg spiser ristede insekter på palmeblade eller har fundet en super sej fyr på distortion? Og frem for alt, så kan man spørge, om det befordrer kritiske og ansvarlige samfundsborgere?

Men på den anden side er lysten og modet til at ville noget, til at realisere sine drømme selvfølgelig vigtig - for ikke at sige afgørende. Selvfølgelig skal der være en individuel tænding, en lyst til at skyde sig selv af. Den håber jeg, at vi har været med til at understøtte.

Håbet er ikke ubegrundet, kan jeg sige efter at have set Jer på de utallige scener I har bevæget jer på i løbet af årene. På morgensamlinger, skoleteater, koncerter - festerne nævner jeg ikke - i undervisningen, ved gruppearbejde, under frikvarterer og her i eksamensforløbet. På alle disse scener har jeg set jer vokse som personer og føre jer dygtigt frem. Stadig mere selvbevidste, stadig mere driftige. Det man bliver man glad og stolt over.

En anden glæde og stolthed har været at følge skolens nystartede kor. Her er projektet anderledes. Her handler det om, at den enkelte både bidrager og underlægger sig fællesskabet. Basserne, tenorerne, alterne og sopranerne; hver gruppe giver deres bidrag og hver gruppe består af forskellige enkeltpersoner, hvis dygtighed og selvsikkerhed er afgørende for, hvordan gruppens samlede stemme bidrager til helheden. Så i takt med at det enkelte kormedlem er vokset ved at overskride grænser, er blevet mere fortrolig med at fremføre sin egen stemme, ved at opleve at synge forkert - og høre de andre synge forkert - ja så vokser korets samlede stemme. Dybde, harmoni, rytme, timing - et fælles syngende åndedræt, hvor alle hele tiden er opmærksomme og lytter til de andre.

Man bliver varm - for ikke at sige høj - af at være vidne til den slags læreprocesser. Og dem er der ufattelig mange af på en skole. I al læring og dannelse indgår der således et personligt og et socialt element. I skal ud i verden om lidt, og I skal tage begge dele med Jer.

Kære studenter. På en måde er I alle sammen født med en sølvske i munden. Det valg I lige har deltaget i som førstegangsvælgere, det åbne samfund I bor i, og de materielle goder og den overflod, der præger det, findes kun ganske få andre steder på kloden. Det skal I værne om. Det skal I passe på. Den verden, vi er en del af, og som I skal ud i, er fuld af trusler og ubalancer. Uretfærdighed og fattigdom. Konflikter og ustabilitet. Og bag ved det hele er klimaudfordringerne, som potenserer alle de andre trusler. Der er så svimlende meget at tage fat på og tage ansvar for.

Men heldigvis har vi et våben, der altid har fungeret. Vi taler om det stærkeste våben, som jeg er sikker på, I vil kunne betjene. Og det er evnen til at samarbejde. Evnen til at række hånden ud, til at lytte til det man ikke forstår, til at blive klogere og til at handle.

Den store amerikanske humanist Marilynne Robinson skriver et sted i sin essaysamling "Det som er os givet:

"Verdens folkeslags kulturer er både komplekse og mangfoldige, men de er alle manifestationer af et enkelt fænomen, nemlig det enestående ved menneskets tilstedeværelse på Jorden (....) Den store fælles lære man kan udlede af studiet af en hvilken som helst civilisation, er det passende i at nære ærbødighed, ærefrygt og også medfølelse. Netop det vil være godt for medborgere i et magtfuldt demokrati at huske på"

Kære studenter. Den viden og de kompetencer, som I har fået her på Egedal Gymnasium & HF, er et stærkt udgangspunkt for, at I kan tage ansvar for den globale samtale, for miljøet, for demokratiet og for forståelsen for det fremmede.

Følg gerne det singulære og vær kreativ når I skal formgive jeres eget liv. Men bevar til stadighed venskaberne og hav ærbødighed og medfølelse i forholdet til omgivelserne og andres liv. Det vigtigste er, at I bevarer humøret og livsoptimismen. Tænk på hvor meget en kosmisk surfer som Master Fatman eller en romantisk oprører som Kim Larsen (der begge desværre døde i dette skoleår) tænk på, hvor meget de har smittet os andre med deres ukuelige livssmil. Tag fx Larsen, der i af sine sange spørger til fremtiden:

"Hva mon de laver om hundrede år?

(...)

Er der stadig

sprut og cerutter?

Er der stadig

noget af det der dutter?

Er der stadig

prikker på en polka?

hva mon de siger om hundrede år?

til sådan noget som kærlighed og kærestesorg? uhha

mon vi stadig gør det med hinanden?

eller er det kun for dem der er gået fra forstanden? Aahhh"

Kære studenter, med dette "at gøre det med hinanden" - og det rækker langt, langt videre end det I lige tænker - så vil jeg sende jer afsted i sikker forvisning om, at I er de bedste til at holde verden i gang. Til at skabe forbindelse mellem mennesker, tage ansvar for dem og til at føre civiliserede samtaler i øjenhøjde. Det kan I. Og det skal I.

Og med disse ord erklærer jeg Jer for rette studenter at være.