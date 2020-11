Rekordstort antal har søgt om julehjælp

Man har senest oplevet et en stigning på op til 50 procent i ansøgertallet til feriehjælp i sommeren 2020, og derfor har organisationen en trist formodning om, at også ansøgertallet til julehjælp vil nå nye, kedelige højder i år.

Hverdagen har siden pandemiens indtog i Danmark ændret sig for samtlige danskere, men for udsatte og fattige familier har den nye hverdag været særlig hård. Det har Dansk Folkehjælp blandt andet kunnet se på ansøgertallet til både Konfirmationshjælp, Skolestarthjælp og Feriehjælp - ved sidstnævnte steg ansøgertallet med 50 % i sommeren 2020.

Hvis Dansk Folkehjælp skal hjælpe flest mulige udsatte børn og deres familier til en bedre jul, får organisationen brug for al den hjælp, de kan mønstre. Dansk Folkehjælp håber derfor, at der netop i år vil være en større solidaritet til at støtte organisationens Julehjælp.

Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Med henblik på at sikre, at kriterierne opfyldes, godkendes alle ansøgninger af bopælskommunen i bestræbelserne på, at de familier, der trænger mest, får hjælp.

Ansøgningen åbnede søndag d. 1 november og lukker mandag den 30. november 2020. Julehjælp kan søges via linket https://ansogning.folkehjaelp.dk/.