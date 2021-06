Red and white: Lokal musiker fyrede op under EM-fest

"Steven og jeg sendte den ind som et bud på en officiel dansk VM-sang. Vi tabte desværre til Sofie Lassen-Kahlke og Søren Poppe, så vores sang har ligget i skuffen lige siden, men i anledning af EM har vi taget den op igen, for den er tidsløs og ikke lavet til en bestemt slutrunde. Det er en feel good-sang, som hylder Danmark og det at stå sammen uanset om det er fodbold, håndbold eller OL. Den har allerede fået over 1000 visninger på YouTube, og det er vi meget glade for," siger Cammille Kiesa, som nød at spille nummeret for de glade SFO-børn i Ølstykke.