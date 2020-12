Solar panels installed on the roof of a house with tiles in Europe against the background of a blue sky. Foto: pridannikov - stock.adobe.com

Radikalt Egedal-ønske: Solceller på alt nybyggeri

Det radikale medlem af byrådet, Rikke Mortensen, vil gerne indføre en pligt til at opsætte solceller ved renoveringer og nybyggeri i kommunen

Egedal - 08. december 2020 kl. 07:26 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Det vil være en genvej til både grøn og billig energi at indføre et krav om at opsætte solceller, når der fremover skal renoveres tag eller bygges nyt kommunen.

Det mener byrådsmedlem Rikke Mortensen fra de Radikale, som vil have Egedal til at gå forrest i en tid, hvor kampen for et bedre klima står højt på den politiske dagsorden.

"Vi byudvikler massivt i Egedal, og det er værd at undersøge, om man kunne gøre noget godt for klimaet samtidig med at der lægges tage på private hjem, industri- og erhvervsejendomme samt kommunens egne bygninger. Det ville gøre mig stolt af min kommune, hvis vi kunne gå foran og skabe mere solenergi, som er en omkostningsneutral investering," siger Rikke Mortensen.

Hun understreger, at hun ikke ønsker, at der her og nu skal sættes solceller op overalt:

"Det er ikke sådan, at man skal hive tagflader ned og sætte solceller op på alle tage. Forslaget går på, at solceller tænkes ind, hver gang et udtjent tag skal skiftes eller der skal bygges nyt i kommunen."

Tyske foregangsmænd Rikke Mortensen vil undersøge om, om andre kommuner går med lignende tanker.

Sammen med kassereren hos de Radikale i Egedal, Anders Larsen, har hun skrevet et læserbrev, hvor de to fremhæver, at flere tyske delstater og byer er i gang med at indføre en pligt til at opsætte solceller.

"Blandt delstater kan nævnes Hamborg (som både er en by og en delstat) og Baden-Wurttemberg. De indfører en solcelle pligt henholdsvis fra 2022 og 2023," skriver de og fortsætter:

"Den mest kendte tyske solcelle by er Tübingen, der indførte en solcellepligt i 2018. Tübingen ligger ved Stuttgart. Den første tyske by, der indførte en solcellepligt, er den Baden-Württembergske Waiblingen i 2006."

Solceller indbygget i tagsten Rikke Mortensen vil nu undersøge, om der politisk er stemning for flere solceller i Egedal Kommune.

"Jeg skal i dialog med mine kolleger i byrådet for at finde ud af, hvordan ideen vil blive modtaget. Det handler om at samle et flertal. Men som jeg umiddelbart ser det, kunne det være en god sag for alle de partier, der har en grøn profil," siger Rikke Mortensen.

Hun peger samtidig på, at den teknologiske udvikling inden for solceller er gået hurtigt i de senere år.

"En del forbinder nok stadigvæk solceller med de sorte plader, der tidligere lå meget synligt i taget, og som måske blændede naboerne. Men i dag kan solceller bl.a. integreres i tagsten, og de ser helt anderledes ud," siger hun.