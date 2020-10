Ung Egedal og Fakta i Ølstykke er med i Coop Crew projektet, der skal give unge mod på at få et fritidsjob. Foto: Ungdomsskoleforeningen

Send til din ven. X Artiklen: Projekt med Fakta giver unge mod på fritidsjob Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Projekt med Fakta giver unge mod på fritidsjob

Egedal - 13. oktober 2020 kl. 05:05 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Det er godt for unge at have et fritidsjob. Det er baggrunden for projekt Coop Crew, hvor Ung Egedal i samarbejde med Fakta på Ørnebjergvej i Ølstykke vil give unge mere selvtillid, mod på uddannelse og bedre muligheder for at få et fritidsjob.

I Coop Crew deltager udvalgte unge i et træningsforløb i en lokal Fakta-butik, og Thomas N. Feldborg Bruun, oplyser, at træningen skal være med til at ruste de unge til at komme ud på arbejdsmarkedet, og give dem lyst til at uddanne sig.

- I Egedal har vi nogle unge mennesker, som har brug for at komme ud og blive en del af et arbejdsfællesskab og føle sig nyttige. Når man har et fritidsjob, følger der også et ansvar med, og det er et ansvar, der også kan bruges i mange andre sammenhænge. Derfor glæder vi os rigtig meget i Ung Egedal til i samarbejde med de lokale folkeskoler, at få de unge i gang med Coop Crew, siger han i pressemeddelelsen, og Fakta i Ølstykke glæder sig også til at hjælpe de unge fra næste uge.

- Jeg glæder mig til at være en del af Coop Crew og til at være med til at motivere unge mennesker til at søge et fritidsjob og måske påvirke deres udvikling i en positiv retning. Jeg håber selvfølgelig, at flere af de ung får mod på et fritidsjob i Fakta, da vi mangler gode og stabile servicemedarbejdere, siger butikschef Malene Frederiksen i pressemeddelelsen.