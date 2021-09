Placeres det ekstra spor på Boesagerskolen i Smørum, er en overslagspris vurderet til anslået 75 mio. kr. plus ca. 20-30 procent til bygherreudgifter forudsat, at idrætsundervisningen kan håndteres i hallerne. Arkivfoto

Prognose melder om flere børn: Nu kan Boesagerskolen få et ekstra spor

Der er behov for at etablere et ekstra spor i Distrikt Smørum. Kommunens administration vil placere det på Boesagerskolen

Et ekstra skolespor er på vej i Distrikt Smørum, og står det til administrationen i Egedal Kommune, så skal det placeres på Boesagerskolen.

Det fremgår af et punkt på den dagsorden, som politikerne i kommunens Skoleudvalg skal drøfte på tirsdag.

Ifølge sagsfremstillingen, så er et ekstra spor kommet i spil efter den seneste befolknings- og elevtalsprognose for Smørum.

"Der er behov for at etablere et ekstra spor på en af skoleafdelingerne," skriver administrationen og fortsætter:

"Under corona-pandemien er der sket en større stigning i tilflyttende unge familier. Ligeledes ses en stigning i antallet af fødsler, og dette er fortsat ind i 2021. Disse stigninger har befolkningsprognoserne, som udarbejdes af COWI, ikke kunne forudse."

Med behovet for mere kapacitet på den lange bane ses med nyeste analyse på sigt et behov for at udvide med hele - eller dele af et ekstra spor på én af de to skoleafdelinger.

Ifølge administrationen, så vil oprettelse af et ekstra spor være henført til enkelte årgange og ses ved indskrivning til 0. klasse. Første etape beskriver således en udvidelse af 0.-5. årgang, mens anden etape af den ekstra udvidelse beskriver 6-9. årgang.

Gearet til ekstra spor Når administrationen peger på at gøre Boesagerskolen til en fuldt femsporet skole og samtidig indstiller, at der frem mod "Budget 2023" indarbejdes cirka 10 mio. kr. til det forberedende arbejde, så hænger det blandt andet sammen med, at Boesagerskolen i forvejen er bygget til at rumme fire spor og har historisk haft årgange med mange klasser.

"Dermed er både skolen, medarbejderne og det pædagogiske arbejde gearet til en yderligere udvidelse. Boesagerskolen har også en bedre faglokalekapacitet inden for naturfagsområdet samt mulighed for udvidelse på idrætsområdet ved anvendelse af Smørum Hallernes faciliteter. En eventuel udvidelse af Smørum Hallerne vil komme lokalsamfundet til gode. Derudover har Boesagerskolen en central placering i Smørum - både i forhold til idrætsfaciliteter og Smørum bibliotek," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.

Pris: 75 mio. kr. Endelig spiller økonomien også ind i valget af Boesagerskolen.

"En udbygning på Balsmoseskolen er anslået cirka 19 mio. kr. dyrere end en udbygning på Boesagerskolen," oplyser administrationen.

Det bliver dog ikke billigt at placere et ekstra spor på Boesagerskolen med dertil hørende nye basislokaler og sikringen af kapaciteten i faglokalerne.

En overslagspris er vurderet til anslået 75 mio. kr. plus cirka 20-30 procent til bygherreudgifter forudsat, at idrætsundervisningen kan håndteres i hallerne.

"Hvis det bliver nødvendigt at udvide halkapaciteten, skal der også afsættes økonomiske ressourcer til etablering af ekstra halkapacitet," skriver administrationen.