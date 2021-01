Kommer der en privatskole i Smørum? Det tror en gruppe forældre fuldt og fast på. Arkivfoto.

Privatskole i Smørum: Ramt af Corona - men giver ikke op

Vi har genstartet projektet og går efter crowdfunding, lyder det fra talsmand

Egedal - 10. januar 2021 kl. 08:52 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Planerne om en privatskole i Smørum har gennem to år levet en turbulent tilværelse.

I februar 2019 blev en støtteforening dannet, og i marts 2020 fik den afslag fra Egedal Kommune om at måtte købe Søagerskole-grunden til at indrette privatskole her.

Men det slog ikke folkene ud. Man ville gå videre med en anden placering i Smørum, og målet om en skolestart i august 2021 var intakt, lød det dengang.

Men siden marts er der som bekendt sket en del i Danmark og verden. For det var her, at landet blev lukket ned på grund af Covid-19-krisen. Det har også sat sine spor på privatskole-planerne, forklarer talsmanden for støtteforeningen bag.

"Der er gået Corona i den, kan man godt sige. Det har været op ad bakke. Men vi giver ikke op", siger Veljo Jovanovic, og forklarer, at der er faldet medlemmer fra i arbejdsgruppen

"Men der er kommet nye kræfter til, og vi har genstarter projektet. Det er med en anden arbejdsform, hvor vi går efter at løse en crowdfunding-opgave", siger han.

Science-skole

Hvad angår placeringen af skolen, har gruppen haft kig på Kirkevangen i Smørumovre og et område ved Oticon.

Mens Kirkevangen er droppet igen, håber man stadig på Oticon.

"Vi forestiller os en skole her med en science-profil. Det ville falde naturligt ind i området sammen med Oticon", siger Veljo Jovanovic.

En skolestart i august 2021, som man tidligere har bebudet, er udelukket. Men 2022 er nu i sigte, forklarer talsmanden.

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en alternativ finansieringsform til for eksempel et nyt projekt eller en ny virksomhed, hvor konceptet går ud på, at mange enkelte individer bidrager med et mindre beløb.