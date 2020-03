Genbrugspladserne er kun åbne for erhvervsaffald, og i weekenden er de helt lukkede for alle. Foto: Allan Nørregaard

Private kan ikke komme på genbrugspladsen

Af Annemette Ross Jensen

Risikoen for smitte med Coroa-virus har fået Vestforbrænding til at lukke sine genbrugsstationer for private. Genbrugsstationerne i Egedal holder kun åbent for aflevering af erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra klokken 10 til18, men vil være lukkede i weekenden, hvor der bliver afleveret minimalt med affald, oplyser kommunen.