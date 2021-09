Prisfest er aflyst: Nu skal prismodtagere overraskes

- Det er selvfølgelig superærgeligt, men foreningerne har nok travlt med andre ting. Der er lige lukket op efter Corona, og vi havde håbet, at der også var overskud til det, men de har travlt med at lukke op, så jeg tænker, at det er det. Det har jeg i hvert fald hørt fra et par stykker, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K), der håber, at det bliver muligt at genneføre arrangementet til næste år.