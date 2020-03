I en tid, hvor man ikke kan komme i Ølstykke Kirke (billedet) eller Udlejre Kirke, tilbyder præsterne i Ølstykke Sogn nu at ringe og sige godmorgen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Præster vil tage morgensnak med sognebørn

Egedal - 20. marts 2020 Af Annemette Ross Jensen

Hallo, godmorgen, det er præsten!

Sådan vil det kunne lyde i telefonen hos Ølstykke-borgere, der tager imod et nyt tilbud fra de fire præster i Ølstykke Sogn. Som et nyt tiltag under Corona-krisen tilbyder de nemlig borgerne i Ølstykke at blive skrevet på en »Godmorgen-liste«. Så vil de hver morgen mellem 9 og 10 blive ringet op af en af præsterne til en lille snak om, hvad der nu rører sig, og hvad dagen mon bringer.

»Vi er stadig jeres præster, og vi savner jer! Vi savner jer, som vi ved, sidder derude, måske helt alene, og synes, at dagene er blevet meget lange, og at der er alt for stille nu. Måske er der blevet lidt for god plads til triste tanker og spekulationer samtidig med at ingen forstyrrer eller bryder kærkomment ind.«, skriver præsterne, der også savner alle dem, de plejer at se i løbet af ugen i kirkerne eller til deres aktiviteter.

Sognepræst Elisabeth Stage fortæller, at ideen er opstået, fordi præsterne sidder på hver deres kontor og ved, at der sidder nogen derude, som måske slet ikke skal møde nogen i løbet af dagen, og dem vil de gerne gøre noget for, så dem, der måske ellers ikke ser en eneste i løbet af dagen, i hvert fald kan få en at sige godmorgen til.

Hvor mange, præsterne kan nå at ringe til, kan hun ikke sige.

- Vi er fire præster, og nu må vi se, hvor stort behovet er. Der er ingen, der siger, at vi ikke kan bruge en time mere på det, hvis der er rigtigt mange, der gerne vil have det, siger Elisabeth Stage.

Interesserede kan ringe til hende på telefon 51 63 16 61 og tilmelde sig på Godmorgen-listen.