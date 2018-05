Edith Thingstrup er ved at uddanne sig til feltpræst og har selv prøvet at være på øvelse i kampuniform. Foto: Privat

Præst i kampuniform for at blive feltpræst

Egedal - 11. maj 2018 kl. 05:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Edith Thingstrup, der er sognepræst i Smørum, er i gang med at uddanne sig til feltpræst, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det tager minimum to år, hvor jeg er på kurser og tilknyttet Livgarden 2. bataljon i Høvelte, fortæller Edith Thingstrup, der har været i gang med uddannelsen siden 2017.

Hun hørte til dem, der syntes, det var i orden at sende danske soldater i krig, og samtidig har hun den holdning, at danske præster bør stille sig til rådighed for forsvaret.

- Mine børn er ved at blive så store, at jeg godt kan tillade mig at være væk i en længere periode, og så vil jeg godt stille mig til rådighed, siger præsten, der indtil videre besøger bataljonen i Høvelte, hvor hun taler med konstablerne og varetager almindelige præstefunktioner.

- På et tidspunkt skal jeg sikkert udsendes til det sted, hvor mine soldater skal hen, og så må vi se, om Danmark er i krig eller ej, siger Edith Thingstrup, der også selv har prøvet lidt af soldaterlivet på egen krop.

- I foråret var jeg ude at få den lille soldateruddannelse og skyde med pistol og rende rundt i marken i kampuniform, fortæller hun og forklarer at en feltpræst ikke må være til gene for soldaterne.

- Så vi skal kunne skyde med pistol for at passe på os selv, og vi skal selv kunne bære vores rygsæk, så en soldat ikke skal gøre det, siger præsten.