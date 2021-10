Den seneste opgørelse over det samlede antal elever i fuld skolevægring fra almenområdet og Kompetencecentrene viser, at der de seneste år har været et generelt fald i antallet af elever i fuld skolevægring, fra 13 elever i 2018 til 5 elever i september 2021. Mostphoto

Positiv udvikling: Ganske få elever i Egedal ramt af skolevægring

Den seneste opgørelse over det samlede antal elever i fuld skolevægring fra almenområdet og Kompetencecentrene viser, at der de seneste år har været et generelt fald i antallet af elever i fuld skolevægring, fra 13 elever i 2018 til 5 elever i september 2021 - dog med den nævnte stigning i februar 2021, hvilket tillægges forhold under COVID-situationen. Det viser, at Egedal kommunes forebyggende indsatser og tiltag mod skolevægring fortsat virker.

- Vi ønsker, at alle børn kommer i skole og der var en rigtig god udvikling på skolerne. Det gav derfor sved på panden, da vi så stigningen i antallet af børn i fuld skolevægring under covid-nedlukningen. Derfor er det en glædelig nyhed, at flere og flere børn er tilbage i skole igen. Vi skal fortsat gøre alt for at få de sidste med, og vi fortsætter det gode arbejde. Det er klart, at der på trivselsområdet stadig ligger en opsamlingsopgave på elevernes trivsel, som har været hjemsendt og modtaget fjernundervisning, siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe.