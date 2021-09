Populær sport flytter ind: Skal skabe mere liv i hallen

Tre padel-baner med det velkendte glasbur og det klassiske blå underlag opføres i Ølstykke Tennishal.

Ølstykke Tennisklub investerer stort i tre padel-baner i hallen på Stadionvej. Klubbens formand forventer, at projektet vil få padel-interessen til at eksplodere i Egedal

Egedal - 24. september 2021

Padeltennis er klar til at gøre sit indtog i Egedal.

Om cirka fem ugers tid, så slår Ølstykke Tennisklub dørene op til tre nye padel-baner i tennishallen på Stadionvej.

"Vi glæder os helt vildt. Det er jo ingen hemmelighed, at padeltennis er blevet yderst populært i Danmark, så vi er stolte af at Egedals første baner bliver placeret i vores hal. Det er ret enestående," siger Martin Jørgensen, formand for Ølstykke Tennisklub.

Indflytningen af "søster-sporten" til tennis betyder også, at klubben nedlægger én tennisbane, men Martin Jørgensen er overbevist om, at padel-projektet vil løfte dagligdagen i hallen.

"Jeg er jo tennis-mand, så det bliver selvfølgelig lidt mærkeligt at sige farvel til en bane, men når vi står i en situation, hvor der ikke er rift om alle fire baner, så bliver vi nødt til at tænke nyt og kigge mod padeltennis. Det er helt sikkert kommet for at blive, og jeg er sikker på at det vil skabe mere liv i hallen, for nu kan den bruges året rundt og ikke kun i vinter-halvåret. For mig er det ikke vigtigt, at padeltennis giver os flere medlemmer. Det er mere vigtigt, at vi får folk til at bruge vores tennishal," siger Martin Jørgensen.

Projektet, der har opbakning fra én af klubbens samarbejdspartnere, koster Ølstykke Tennisklub 1 mio. kr.

"Det er en stor investering, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver alle pengene værd, for padel er på rekordtid blevet en sport, som flere og flere dyrker herhjemme. Det er virkelig gået stærkt. I Spanien er der flere, som spiller padeltennis end fodbold. Det siger alligevel lidt, men det er også fordi at padel er en nem og sjov sport at lære. Vores baner bliver også for alle, så det er ikke kun vores medlemmer, der kan booke en bane," siger Martin Jørgensen, der understreger, at Egedal Kommune ikke er en del af padel-projejktet.

Skifter navn "Vi henvendte mig tidligt til kommunen for at høre, om de ville støtte vores padel-projekt økonomisk. Jeg blev derfor inviteret til et infomøde, men det stod hurtigt klart, at vi ikke havde tid til at vente på det kommunale system. Derfor tog vi selv fat på planerne og hørte vores medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling ," siger han.

I dag skal man til Jyllinge for at spille padel-tennis, men det er udendørs. Nu får Egedal sine egne baner med det velkendte glasbur og det klassiske blå underlag.

"Vi kommer til at råde over nogle fantastiske forhold her i Ølstykke, så padel-tennis kan sagtens eksplodere her i Egedal, som det er sket flere andre steder i landet," siger formanden, som oplyser, at projektet betyder et navneskift.

"Vi har allerede skiftet navn til Ølstykke Tennis & Padelklub for at vise, at vi nu byder på to sportsgrene," siger Martin Jørgensen.