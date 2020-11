Pop-up kontor for sidste gang

- Alle folkevalgte burde flytte kontoret ud til borgerne. Det giver en helt anden mulighed for at tale i øjenhøjde. De spørgsmål, jeg har fået, har været helt konkrete og personlige for den enkelte borger jeg har mødt. Har jeg ikke kunnet svare på stående fod, så har vi samlet det op og er vendt tilbage med et svar. Alle skal have et svar, siger Karsten Søndergaard, der glæder sig over, at det har været en stor succes. på trods af Corona.