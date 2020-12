Liselund er nu sendt i udbud i otte uger. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk flertal har sendt Liselund i udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk flertal har sendt Liselund i udbud

En frist til at afgive et udbud på otte uger delte vandene i byrådet

Egedal - 17. december 2020 kl. 13:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Fremtiden for Liselund i Ganløse skal afgøres gennem et udbud. Det besluttede et politisk flertal i byrådet på sit møde onsdag aften.

Her skulle politikerne tage stilling til de krav og vilkår, der stilles ved udbuddet af ejendommen.

Der var bred enighed bag de fleste af punkterne i udbuddet, men et enkelt punkt skilte vandene. Nemlig, at udbuddet gennemføres med en frist på otte uger, og at indkomne forslag herefter vil blive fremlagt for byrådet.

"Ganløse-borgerne får ikke mulighed for at erhverve sig et medborgerhusd med den korte frist. Jeg synes man skal vente et år med at udbyde hovedhuset til salg", sagde Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal.

Et ændringsforslag om at ejendommen udbydes separat, hvor man sælger længerne/driftsbygningen til hvem der byder på det, blev fremlagt af listen. Men blev stemt ned.

Karsten Søndergaard (V) anførte til kritikken af tidsfristen, at Liselund har været til debat i længere tid, så interesserede har haft længere tid end de formelle otte uger til at overveje et køb.

De syv punkter Punktet om tidsfrist var nummer 6 ud af 8 omkring udbuddet. De syv andre var der til gengæld bred tilslutning til. De lyder som følger:

1. Liselund udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

2. Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste tilbudte pris.

3. Ejendommen udbydes til salg i to særskilte ejendomme, henholdsvis stuehus og driftsbygninger i henhold til lokalplanens kortbilag 2.

4. Administrationen bemyndiges til at udstykke ejendommen, forud for udbuddet, og omkostningerne tages fra salgssummen.

5. Såfremt ejendommen sælges til to købere bemyndiges administrationen til at opdele i to matrikler, og til at nedrive de to faldefærdige mindre uopvarmede bygninger, som den nye matrikelgrænse vil gå igennem.

7. Ejendommene sælges uden vejledende pris.

8. Ejendommene udbydes til salg i henhold til lokalplan 60.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen er Ganløse Bylaug og spejderne positive overfor et forslag fra Lev Egedal om et kombineret medborgerhus og bofællesskab.