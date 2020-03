Følgegruppen mødtes den 27. februar - to dage før borgermødet om Stenløse Å (billedet). Foto: Casper Thorlacius

Politisk behandling af å-rapport udsat

Politikerne i Egedal har besluttet at udsætte behandlingen af miljøkonsekvensrapporten om Stenløse Å til maj i stedet for marts i år.

Det oplyser Novafos i en pressemeddelelse efter det første møde i følgegruppen for »Klimatilpasning af Stenløse By«, der blev holdt den 27. februar - to dage før borgermødet ved Stenløse Å den 29. februar.

»Politikerne i Egedal tager følgegruppens arbejde meget seriøst. På baggrund af følgegruppens første møde og borgerdialogen ved Stenløse Å den 29. februar - har de besluttet at udsætte behandlingen af miljøkonsekvensrapporten til maj 2020 i stedet for marts 2020. Det giver god tid til at få svar på de mange gode input fra følgegruppen.«, skriver Novafos, der vil offentliggøre spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside.