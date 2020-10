Borgmester Karsten Søndergaard (V) og løsgænger Jacob Loessl kan godt forstå behovet for en cykelsti, men de mener, det bliver for dyrt at lave den på Stenlillevej, hvor Marie Fogh (billedet) cykler med sin tre-årige datter Johanna. Foto: Kim Rasmussen

Politikere tror på opgradering af sti til cykelsti

Borgmester Karsten Søndergaard (V) tror på, at beslutningen om at opgradere den eksisterende sti mellem Slagslunde og Stenløse bliver en stor forbedring for borgerne i Slagslunde.

Det siger han i en kommentar til Marie Foghs underskriftindsamling for at få lavet en cykelsti langs Stenlillevej i stedet for.